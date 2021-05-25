Эксперты сообщили о возможной утечке данных более 100 миллионов Android-смартфонов

13:03
Фото: depositphotos/tatsianama
Данные боле 100 миллионов Android-смартфонов могли быть раскрыты из-за нескольких популярных приложений, размещенных в магазине Google Play. К такому выводу пришли исследователи из компании Check Point Software Technologies, изучающей проблемы кибербезопасности.
Всего специалисты выявили 23 подобные программы. В их числе Astro Guru, iFax и Screen Recorder. Из-за их неправильной работы с облачными базами данных утечь могли номера телефонов, истории браузеров и геолокации пользователей. Кроме того, ошибка вела к тому, что мошенники получали возможность отправлять фишинговые сообщения от лица разработчика софта.
Уточняется, что проблема до сих пор не решена в большинстве приложений.
Ранее исследователь в области информационной безопасности Мэти Ванхоф обнаружил критическую уязвимость в технологии беспроводной связи Wi-Fi. Она позволяет злоумышленникам получать доступ к устройствам одной сети и запускать на них вредоносный код. Как отмечает Ванхоф, подобную проблему он заметил в работе половины из протестированных им роутеров, а также на некоторых смартфонах и устройствах умного дома.
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