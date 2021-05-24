Общественник предложил способ борьбы с нежелательными рекламными звонками

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Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести в России обязательство для рекламодателей платить абонентам за свои звонки от 10 до 20 рублей за минуту. Письмо с соответствующей инициативой он направил главе центрального исполкома "Единой России" Александру Борисову, сообщает РИА Новости.
"Прошу вас поддержать предложение о взимании платы за звонок с рекламным предложением с рекламодателя и зачислением этой суммы на счет владельца номера сотового телефона, на который произведен звонок без разрешения собственника персональных данных, и направить данное обращение для дальнейшей реализации в качестве законодательного положения во фракцию "Единая Россия" в Государственной думе", – говорится в тексте обращения.
Петров отметил, что подавляющее большинство россиян страдает от назойливой рекламы по телефону, которая повсеместно настигает людей и отнимает у них время. От нее не существует надежной защиты, а операторы связи не несут никакой ответственности за допущенные утечки личных данных абонентов.
"Раз сотовые операторы не смогли обеспечить конфиденциальность информации, то их можно обязать предложить владельцу номера сотового телефона в качестве дополнительной компенсации за причиненный ущерб возможность получить деньги за пользование своими персональными данными и только в этом случае прослушать звонок. Иными словами, раз уже не избежать нежелательного звонка, то человек будет получать хотя бы 10–20 рублей в минуту, а назойливый и беспардонный рекламодатель будет их оплачивать", – объяснил общественник.
Ранее эксперт рассказала, как скрыться от таргетированной рекламы. В Сети невозможно избежать просмотра навязчивой онлайн-рекламы, но можно скрыть трекинг – инструмент, который отслеживает активность пользователей между сайтами. Такой прием поможет ограничить доступ маркетологов и аналитиков к личным данным, используемым для настройки таргета.
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