В рекламу ставок на спорт предложили включить предупреждающую информацию

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил обязать букмекерские компании предупреждать о негативных последствиях азартных игр в своей рекламе. Об этом сообщает RT.
Хамзаев напомнил, что на территории РФ уже более десяти лет запрещена деятельность казино, кроме специализированных игровых зон.
Однако букмекерские компании все еще осуществляют свою деятельность и даже пользуются рекламой на радио, телевидении и в Сети.
При этом реклама таких компаний не знакомит потенциальных клиентов с возможными негативными последствиями увлечения ставками на спорт, указал Хамзаев.
"В связи с этим прошу оценить целесообразность обязать букмекерские компании выделять 25% времени рекламного ролика на телевидении и радио, а также 25% площади баннерной рекламы в сети интернет под предупреждающую информацию о негативных последствиях зависимости от азартных игр", – сказал общественный деятель.
Ранее россиянам рассказали, как скрыться от таргетированной рекламы. В Сети невозможно избежать просмотра навязчивой онлайн-рекламы, но можно скрыть трекинг – инструмент, который отслеживает активность пользователей между сайтами.
Для этого необходимо сбросить идентификатор в настройках телефона. Именно благодаря ему рекламодатели анализируют интересы пользователей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: