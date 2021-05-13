В рекламу ставок на спорт предложили включить предупреждающую информацию

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Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил обязать букмекерские компании предупреждать о негативных последствиях азартных игр в своей рекламе. Об этом сообщает RT.

Хамзаев напомнил, что на территории РФ уже более десяти лет запрещена деятельность казино, кроме специализированных игровых зон.

Однако букмекерские компании все еще осуществляют свою деятельность и даже пользуются рекламой на радио, телевидении и в Сети.

При этом реклама таких компаний не знакомит потенциальных клиентов с возможными негативными последствиями увлечения ставками на спорт, указал Хамзаев.

"В связи с этим прошу оценить целесообразность обязать букмекерские компании выделять 25% времени рекламного ролика на телевидении и радио, а также 25% площади баннерной рекламы в сети интернет под предупреждающую информацию о негативных последствиях зависимости от азартных игр", – сказал общественный деятель.

Ранее россиянам рассказали, как скрыться от таргетированной рекламы. В Сети невозможно избежать просмотра навязчивой онлайн-рекламы, но можно скрыть трекинг – инструмент, который отслеживает активность пользователей между сайтами.

Для этого необходимо сбросить идентификатор в настройках телефона. Именно благодаря ему рекламодатели анализируют интересы пользователей.