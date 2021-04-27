Россиянам рассказали, как скрыться от таргетированной рекламы

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В Сети невозможно избежать просмотра навязчивой онлайн-рекламы, но можно скрыть трекинг – инструмент, который отслеживает активность пользователей между сайтами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по защите данных в сети, основателя сервиса 1Blocker Салавата Ханова.

По его словам, такой прием поможет ограничить доступ маркетологов и аналитиков к личным данным, используемым для настройки таргета.

Он отметил, что для этого необходимо сбросить идентификатор в настройках телефона. Именно благодаря ему рекламодатели анализируют интересы пользователей. В разделе настройки нужно найти вкладки "конфиденциальность", "реклама" и "сбросить идентификатор".

Кроме того, есть еще один способ. Пользователи могут воспользоваться специальными сервисами по блокировке рекламы. Специалист также рассказал, что трекеры запускаются как скрипты при загрузке веб-страницы. Эти сценарии невидимы, но собирают данные, включая IP-адрес и поведение пользователей при просмотре.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о социальной рекламе в интернете, выборе НКО в качестве оператора такой рекламы и правилах их работы с рекламодателями в Сети.