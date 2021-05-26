В РФ допустили возможность победы над телефонным мошенничеством в этом году

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Телефонное мошенничество в России можно победить уже в этом году, значительно сократив количество таких звонков. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Он напомнил, что ранее уже удалось победить скимминг, то есть кражу данных банковской карты при помощи считывающего устройства.
"Я считаю, что у нас есть все шансы, чтобы победить телефонное мошенничество в этом году, если мы будем принимать правильные решения, в том числе организационные", – сказал Кузнецов.
Банкир считает, что если принять меры на уровне операторов связи, то количество мошеннических телефонных звонков сразу сократится примерно на 70–80%.
Ранее стало известно, какие номера предпочитают использовать мошенники для обмана. Злоумышленники выбирают номера, похожие на используемые настоящими банковскими call-центрами. Такие номера могут быть как столичными, так и региональными. Обычно они отличаются всего на одну цифру.
Использовать настоящий номер банковского call-центра мошенники не могут. При этом специальные компьютерные программы позволяют им подменять эти данные. Некоторое время назад правительство вместе с Центробанком обеспечило защиту именно оригинальных банковских номеров. Данная мера вынудила преступников пользоваться методом изменения одной из цифр номера.
Специалисты определили график работы российских телефонных мошенников. Удалось выяснить, что злоумышленники ходят на обед и отдыхают в майские праздники.
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