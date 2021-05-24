Названы номера, с которых предпочитают звонить мошенники

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Стало известно, какие номера предпочитают использовать мошенники для обмана. Об этом рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, злоумышленники предпочитают использовать номера, похожие на используемые настоящими банковскими call-центрами. Такие номера могут быть как столичными, так и региональными. Обычно они отличаются всего на одну цифру.

"Это делается, чтобы визуально человеку показалось, что звонит ему оригинальная организация", – пояснил Сизов.

Он отметил, что использовать настоящий номер банковского call-центра мошенники не могут. При этом специальные компьютерные программы позволяют им подменять эти данные.

"Некоторое время назад правительство вместе с Центробанком обеспечило защиту именно оригинальных банковских номеров. Они собрали со всех официальных колл-центров их номера и обеспечили им защиту", – рассказал Сизов.

Именно данная мера вынудила преступников пользоваться методом изменения одной из цифр номера, объяснил эксперт.

Ранее специалисты определили график работы российских телефонных мошенников. Удалось выяснить, что злоумышленники ходят на обед и отдыхают в майские праздники.

До этого сообщалось, что новый ресурс для борьбы с мошенниками под названием "Мышеловка" начнет работу в России. По словам специалистов, платформа даст возможность жертвам мошенников сообщать об обмане. При этом собранные данные будут отправлять в Центробанк и правоохранительные органы.