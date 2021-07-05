В Microsoft раскрыли условия бесплатного обновления до Windows 11

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Фото: depositphotos/wolterke
Компания Microsoft объявила о возможности ограничения сроков бесплатного обновления операционной системы до Windows 11. Об этом сообщается в официальном блоге корпорации.
Разработчики оставили за собой право прекратить предоставление бесплатного апдейта с Windows 10 до последней версии системы. Это может произойти не ранее чем спустя год после запуска программы обновления.
Также в Microsoft отметили, что для возможности установки Windows 11 необходим компьютер с лицензионной версией операционной системы и современными компонентами.
24 июня Microsoft официально представила Windows 11. В компании назвали новую версию своей операционной системы крупнейшим обновлением за последние 10 лет.
Значительные изменения претерпел внешний вид операционной системы. В частности, традиционная кнопка "Пуск" теперь располагается в центре нижней панели экрана, а живые плитки полностью исключены. Вместе с программным обеспечением обновление получили некоторые предустановленные приложения, например облачное хранилище OneDrive и браузер Edge.
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