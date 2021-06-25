Эксперт рассказал о новой Windows 11

18:03
Фото: depositphotos/wolterke
Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков высоко оценил новую операционную систему Windows 11.
Как передает РИА Новости, эксперт выделил проделанную над интерфейсом работу – в частности, в Microsoft сместили меню "Пуск" и иконки приложений, а также отказались от некоторых виджетов.
"Знаки препинания при голосовом вводе теперь выставляются автоматически, система понимает голосовые команды, например, стереть текст. Улучшена работа с жестами. Появился новый магазин приложений, а система стала более ориентирована на мобильные устройства. Эти и другие обновления выглядят достаточно привлекательными и могут вызвать большой спрос на новую ОС", – заявил специалист.
Слабым местом обновленного программного обеспечения Кувиков назвал непривычные системные требования. Для загрузки Windows 11 потребуются системная прошивка UEFI, функция безопасной загрузки Secure Boot и доверенный платформенный модуль TPM версии 2. Эксперт подчеркнул, что не все современные компьютеры поддерживают такие настройки.
Денис Кувиков также напомнил о необходимости соблюдать правила "цифровой гигиены" – загружать приложения из доверенных источников, менять пароли и применять антивирусное программное обеспечение.
Microsoft официально представила операционную систему Windows 11 накануне, 24 июня. В компании назвали новое программное обеспечение крупнейшим обновлением за последние 10 лет и отметили сохранение важных принципов предыдущих версий.
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