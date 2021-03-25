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Технологии

11:17

В новой версии Windows 10 изменится оформление "Проводника"

технологии

Фото: depositphotos/dennizn

Специалисты Microsoft переработают графический интерфейс программы "Проводник" в новом большом обновлении Windows 10. Об этом сообщает портал WindowsLatest.

Изменения во внешнем виде программы обнаружили пользователи, участвующие в тестовой программе Microsoft Insider Preview. В сборке операционной системы под номером 21343 оказались изменены все иконки файлов, в том числе логотипы папок и "Корзины".

Дизайн интерфейса базируется на графическом стиле Fluent Design. Ожидается, что обновленный интерфейс Windows 10 представят публике во второй половине 2021 года вместе с большим обновлением системы.

Ранее сообщалось, что Microsoft рассылает предупреждения пользователям Windows 10. В тексте говорится, что одну из версий операционной системы в скором времени перестанут поддерживать. Речь идет о версии Windows 10 1909 (November 2019 Update). Патчи и расширения для этой версии нельзя будет скачать с 11 мая текущего года.

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