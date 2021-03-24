Эксперты назвали новую причину замедления компьютеров с Windows 10

11:49
Фото: depositphotos/realinemedia
Браузер Microsoft Edge может вызывать замедление работы компьютеров с операционной системой Windows 10, передает портал WindowsLatest.
В мартовской версии браузера появилась функция ускоренного запуска программы, которая стимулирует ее производительность при включении устройства за счет запуска определенных процессов. Благодаря этому время запуска Microsoft Edge сокращается до 40%.
Однако многие пользователи заметили, что браузер данной версии не закрывает окна, забивая оперативную память и снижая общую производительность компьютера накопившимися задачами. При этом функцию ускорения выключить нельзя, поскольку она активирована на уровне системы.
По данным портала, специалисты Microsoft уже начали работу по устранению данной проблемы. Ожидается, что новая функция браузера будет деактивирована до тех пор, пока не найдется решение бага.
Ранее сообщалось, что Microsoft рассылает предупреждения пользователям Windows 10. В тексте говорится, что одну из версий операционной системы в скором времени перестанут поддерживать. Речь идет о версии Windows 10 1909 (November 2019 Update). Патчи и расширения для этой версии нельзя будет скачать с 11 мая текущего года.
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