Пользователей предупредили о прекращении поддержки одной версии Windows 10

Фото: depositphotos/dennizn

Microsoft рассылает предупреждения пользователям одной из версий Windows 10. В тексте говорится, что одну из версий операционной системы в скором времени перестанут поддерживать, передает портал WindowsLatest.

Прекратится поддержка версии Windows 10 1909 (November 2019 Update). Данное обновление выпустили для ОС в конце 2019 года. Патчи и расширения для этой версии нельзя будет скачать с 11 мая текущего года.

Компания Microsoft предложила обновить компьютер до более современных Windows 10 May 2020 Update или October 2020 Update (2H20). При этом не для всех владельцев устройств сразу будет доступно обновление, загрузить его получится позже.

В этом году Microsoft планирует представить обновление для ОС, получившее название Windows 10X.

Ранее СМИ сообщили о взломе 60 тысяч компаний из-за уязвимости в ПО Microsoft. Утверждалось, что от атаки пострадали преимущественно предприятия малого и среднего бизнеса.

