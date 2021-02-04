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Технологии

17:26

Из Windows удалят браузер Internet Explorer

технологии

Фото: depositphotos/ifeelstock

Операционная система корпорации Microsoft Windows 10 лишится двух встроенных браузеров. Среди них будет Internet Explorer, передает издание Windows Latest.

Авторы издания изучили код нового языкового пакета для апдейта Windows 10 21H2. В нем журналисты не нашли упоминаний Explorer.

Также предполагается, что в следующем обновлении Microsoft из системы удалят классический Edge, основанный на EdgeHTML. В итоге у пользователей будет только одна встроенная программа для доступа в Сеть – Microsoft Edge.

Ранее обновленный дизайн Windows 10 попал в Сеть. Выход новой версии ОС ожидается осенью 2021 года.

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