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Технологии

17:23

Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому

технологии

Фото: depositphotos/dennizn

Компания Microsoft приступила к тестированию нового пакета Feature Experience Pack для операционной системы Windows. Как сообщил источник в компании, в 2021 году компьютеры на Windows 10 будут получать нововведения в операционной системе не только с большими обновлениями.

На данный момент обновления на Windows 10 приходят весной и осенью. Данный порядок будет действовать и в следующем году, но в дополнение появится Windows Feature Experience Pack с модульными обновлениями, сообщили в Windowslatest.

Уточняется, что в первом пакете пользователи получат функцию наброска на фрагменте экрана и разделение виртуальной клавиатуры в портретном режиме на сенсорных экранах.

Ранее сообщалось, что Windows 10 ждет серьезное обновление в 2021 году. Проект изменений получил название Sun Valley. Он будет внедряться с лета 2021 года, а релизная версия появится ближе к концу года.

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