В Microsoft рассказали о новых функциях Windows 10

Фото: depositphotos/dennizn

В Microsoft планируют добавить ряд обновлений в новую сборку Windows 10 в 2021 году. Об этом сообщили в официальном блоге операционной системы.

В частности, сборка Windows 10 21H1 Insider Preview Build 20241 получила поддержку экранов-заставок для встроенных приложений. Теперь они будут подстраиваться под эту систему.

Кроме того, в данную сборку войдет функция по предупреждению пользователя об ошибках в работе жесткого диска или SSD. В случае ее обнаружения система будет предлагать сделать резервную копию накопителя.

Также в меню "Пуск" и в панели задач появится кнопка Meet Now. Она будет запускать видеозвонок, который будет осуществляться через Skype или браузер.

Сообщается, что сборка Windows 10 21H1 Insider Preview Build 20241 предназначена для разработчиков и тестировщиков. Ранее в новую версию операционной системы добавили уведомление пользователя о программах, которые негативно влияют на производительность системы.