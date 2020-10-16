Новая ОС Windows расскажет о замедляющих систему программах

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Новая версия операционной системы Windows будет уведомлять пользователя о программах, которые негативно влияют на производительность системы. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

В бета-версии обновления можно заметить, что при старте операционной системы алгоритм проверяет наличие программ в автозагрузке. Если какая-то из них осложняет работу, то пользователь узнает об этом из специального уведомления.

Помимо этого, новый сервис поможет выявить вредоносные программы, которые запускаются без ведома владельца компьютера.

Активировать настройку пока можно только в тестовой версии для участников программы Windows 10 Insider. Для включения услуги потребуется посетить раздел ОС "Запуск приложений".

Ранее сообщалось, что в предварительной версии ПО Windows 10 Insider Preview 20231 пользователи смогут настроить впервые запущенную операционную систему под конкретный сценарий использования. На выбор предлагается шесть вариантов.

