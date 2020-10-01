Windows 10 предупредит о приближающейся "смерти" компьютера

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Windows представит новую функцию для пользователей десятой версии ОС Insider Preview Build 20266. Об этом сообщает TechRadar.

Благодаря новой функции система будет отслеживать состояние твердотельного накопителя SSD. В случае если диск окажется под угрозой, пользователю покажут соответствующее предупреждение. При этом будет предложено создать резервную копию материалов диска.

Также владелец компьютера сможет отслеживать предположительный срок службы SSD и другие параметры его работы.

Ранее сообщалось о новых функциях Windows, которые были внедрены для комфортного общения с помощью текста и голоса. В операционной системе планировали сделать функцию упрощенного голосового набора.

