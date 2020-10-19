Обновление Windows 10 снова привело к "синему экрану смерти"

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Очередные обновления KB4579311 и KB4577671 для Windows 10, которые Microsoft начал распространять 13 октября, принесли различные ошибки и баги. Некоторые пользователи сообщают и о "синем экране смерти", пишет портал TechRadar.

Уточняется, что обновления несли в себе исправления нескольких ошибок и уязвимостей, выявленных ранее. По словам некоторых пользователей, они увидели сообщения об ошибке после того, как пытались установить апгрейд. Попытки повторно загрузить обновление не сработали.

В Microsoft пообещали, что в ближайшее время разберутся с причиной сбоя, а пользователям порекомендовали пока не устанавливать обновления.

Ранее сообщалось, что новая версия операционной системы Windows будет уведомлять пользователя о программах, которые негативно влияют на производительность системы.