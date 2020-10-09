Названы способы включения компьютера с телефона

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал агентству "Прайм", что существует несколько способов включения и выключения компьютера с телефона. В этом помогут приложения удаленного доступа, отметил он.
"Технологии Wake-On-Lan (W-O-L) позволят вам включать компьютер удаленно. Это постоянная подача питания на сетевой адаптер, который просматривает входящий трафик и по запросу включает компьютер", – пояснил специалист.
Кроме того, Гриценко посоветовал прошить материнскую плату, что позволит включать устройство при появлении напряжения в сети. Также, по его словам, поможет смарт-розетка, которая управляется с приложения на смартфоне.
Специалист рассказал и о приложениях TeamViewer, Parallels, Microsoft Remote Desktop, которые позволяют управлять компьютером с телефона. Эксперт считает, что это может быть полезно, когда нужно удаленно скачать файл или помочь знакомым решить какие-то технические проблемы.
Ранее замдиректора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин сообщил, что в популярном мессенджере WhatsApp можно посмотреть удаленные сообщения. Для этого потребуется сторонняя программа.
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