Названы способы включения компьютера с телефона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал агентству "Прайм", что существует несколько способов включения и выключения компьютера с телефона. В этом помогут приложения удаленного доступа, отметил он.

"Технологии Wake-On-Lan (W-O-L) позволят вам включать компьютер удаленно. Это постоянная подача питания на сетевой адаптер, который просматривает входящий трафик и по запросу включает компьютер", – пояснил специалист.

Кроме того, Гриценко посоветовал прошить материнскую плату, что позволит включать устройство при появлении напряжения в сети. Также, по его словам, поможет смарт-розетка, которая управляется с приложения на смартфоне.

Специалист рассказал и о приложениях TeamViewer, Parallels, Microsoft Remote Desktop, которые позволяют управлять компьютером с телефона. Эксперт считает, что это может быть полезно, когда нужно удаленно скачать файл или помочь знакомым решить какие-то технические проблемы.

Ранее замдиректора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин сообщил, что в популярном мессенджере WhatsApp можно посмотреть удаленные сообщения. Для этого потребуется сторонняя программа.