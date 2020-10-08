Эксперт рассказал, как прочитать удаленное сообщение в WhatsApp

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Замдиректора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин сообщил, что в популярном мессенджере WhatsApp можно посмотреть удаленные сообщения. Для этого потребуется сторонняя программа, сказал эксперт агентству "Прайм".

"Большинство программ по восстановлению удаленных сообщений можно установить только пользователям ОС Android. Одна из популярных программ, которая позволяет прочитать утерянное сообщение, называется Notif log notification history", – поделился он.

По словам Аверина, для правильной работы надо после скачивания на смартфон дать программе доступ к истории оповещений. Помимо того, владельцу гаджета следует выбрать пункт Click to enable.

При этом специалист предупредил, что информация об удаленном тексте хранится ограниченное время.

Ранее сбой произошел в работе Telegram. Известно, что на работу мессенджера пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Кирова и других российских городов.