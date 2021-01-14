Обновленный дизайн Windows 10 попал в Сеть

Фото: windowscentral.com

Инсайдерский портал WindowsCentral раскрыл дизайн обновленной версии операционной системы Windows 10 до ее официальной презентации. Из попавших в Сеть скриншотов можно понять, какие элементы интерфейса компания Microsoft подвергла изменениям.

Главные преобразования коснулись таких элементов системы, как меню "Пуск", Snap Assist (прикрепление окон) и центр уведомлений. Кроме того, разработчики значительно упростили вид панели задач и системный трей в правом нижнем углу экрана, освободив его от переизбытка иконок. Также ожидается, что интерфейс получит плавную анимацию переключения между окнами.

Отмечается, что Microsoft также серьезно переработает настройки системы – пользователи смогут детально видеть параметры потребления заряда аккумулятора по аналогии с iOS и Android.

Выход новой версии Windows 10 ожидается осенью 2021 года, однако многие элементы обновленной системы будут устанавливаться на компьютеры пользователей в течение всего года.

Предыдущее обновление Windows 10, которое вышло в декабре, оказалось недостаточно оптимизированным, из-за чего стало приводить к неполадкам и ошибкам в компьютере. После установки обновления у некоторых пользователей стали появляться проблемы в работе устройства. Среди них – подтормаживания в простых задачах, а также скачки нагрузки на процессор. В отдельных случаях наблюдался "синий экран смерти" – критический сбой в системе.