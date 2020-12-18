Очередное обновление Windows 10 приводит к "синему экрану смерти"

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Обновление операционной системы Windows, которое вышло в декабре, может привести к неполадкам и ошибкам в компьютере, сообщает Windows Latest.

После установки обновления у некоторых пользователей появились проблемы в работе устройства. Появились подтормаживания в простых задачах, а также скачки нагрузки на процессор. В отдельных случаях наблюдался "синий экран смерти" – критический сбой в системе.

В самой компании пока не прокомментировали данные сообщения.

Ранее компания Microsoft приступила к тестированию нового пакета Feature Experience Pack для операционной системы Windows. Как сообщил источник в компании, в 2021 году компьютеры на Windows 10 будут получать нововведения в операционной системе не только с большими обновлениями.