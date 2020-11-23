Эксперт рассказал, как продлить жизнь ноутбуку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, как защитить ноутбук и продлить срок его службы на фоне более активного использования в период дистанционки.

В интервью радио Sputnik эксперт сообщил, что в первую очередь надо настроить адекватное энергопотребление ноутбука. Он посоветовал проверять, какие приложения работают в фоне, а также рекомендовал по возможности подключить опцию сохранения экономии заряда батареи. По его словам, она снижает яркость экрана и блокирует фоновую синхронизацию.

"Лучше всего дать батарее разрядиться, не доводя ниже 20%, затем зарядить, когда понадобится, но избегать полной разрядки и зарядки", – заявил Рябинин.

Он призвал не пользоваться ноутбуком от сети на постоянной основе, а в обратном случае, если устройство долго не востребовано, следить за сохранением заряда на уровне 40–50% от общей емкости батареи.

Отдельный важный фактор – рабочая температура. Специалист заявил, что компьютер нельзя хранить на морозе или использовать сразу после холодной улицы. Работа при температуре ниже минус 10 градусов снизит срок службы аккумулятора, подчеркнул эксперт.

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