Аналитики выяснили, сколько девайсов нужно москвичам для счастья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Компания МТС проанализировала динамку зарегистрированных интернет-устройств в фиксированной сети в Москве, чтобы определить, как москвичи справляются с выросшим объемом задач, решаемых через интернет. Об этом рассказали в пресс-службе оператора.
Выяснилось, что общее число интернет-устройств, регистрируемых в фиксированной сети МТС в Москве, выросло на 60% по сравнению с октябрем прошлого года. Более чем в два раза выросло число компьютеров и ноутбуков, которые применяют для учебы, работы и компьютерных игр.
Согласно исследованию, на октябрь 2020 года на среднестатистическую московскую семью из четырех человек приходится шесть девайсов, в частности по два компьютера или ноутбука.
В прошлом году на одну семью в среднем приходилось по четыре устройства. Число умных колонок и смарт-динамиков выросло на 27%, игровых консолей – почти на 7%.
Остальные типы устройств оказались менее популярны. Так, число смартфонов, которые составляют более половины от всех активных девайсов в домашних сетях, а также различных умных бытовых приборов со встроенными Wi-Fi-модулями (датчики системы "умный дом" и камеры видеонаблюдения) осталось без изменений.
Заметно реже – на 20% – стали пользоваться ставшими менее актуальными в связи с ограниченностью передвижения носимыми устройствами, в первую очередь умными часами.
Анализ проводился на основе больших данных с использованием обезличенных метрик.
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