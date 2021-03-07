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В мире

11:42

СМИ сообщили о взломе 60 тысяч компаний из-за уязвимости в ПО Microsoft

технологии за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не менее 60 тысяч компаний стали жертвами взлома из-за уязвимости в программном обеспечении от компании Microsoft. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Информатор издания, знакомый с ходом расследования, заявил, что от атаки пострадали преимущественно предприятия малого и среднего бизнеса.

Компания Huntress, работающая в области кибербезопасности, уточнила, что атаки также производились на системы банков, поставщиков электроэнергии и даже домов престарелых.

Microsoft ранее признавала, что китайские хакеры воспользовались "уязвимостями нулевого дня" для взлома почтового ПО Microsoft Exchange Server. Целью атаки был сбор информации, считают в компании, однако власти Китая отвергли обвинения со стороны американского IT-гиганта.

В феврале 2021 года стало известно, что новую версию Windows от компании Microsoft лишат культового браузера Internet Explorer. В распоряжении пользователей останется только приложение Microsoft Edge.

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