Хакеры стали взламывать системы российских больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Хакеры стали внедрять вредоносные программы-шифровальщики в информационные ресурсы российских медучреждений. Об этом РИА Новости заявил замдиректора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

По его словам, впервые зафиксированы случаи, когда внедряется вредоносное ПО на такие объекты. Мурашов сказал, что программы хакеров шифруют пользовательские данные в информационную инфраструктуру больниц РФ.

НКЦКИ создали по приказу директора ФСБ России. Задача организации состоит в координации борьбы с компьютерными атаками на инфраструктурные объекты Российской Федерации.

Ранее хакеры завладели номерами телефонов пользователей Facebook. Информацию о пользователе бот соцсети "выдаст" за 20 долларов.