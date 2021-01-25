В Роскачестве предупредили о новой схеме удаленного мошенничества

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Специалисты Роскачества предупредили граждан о новой схеме мошенничества, которую начали использовать злоумышленники. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как уточняется, согласно новой схеме, злоумышленник звонит жертве, притворяясь представителем работодателя или сотрудником кадрового агентства. Мошенник рассказывает о выгодных условиях работы на удаленном режиме.

Когда жертва соглашается, злоумышленник сообщает о необходимости установить на телефон приложение, ссылку на которое он пришлет. Однако эксперты предупреждают, что приложение содержит вирус. Затем у мошенников оказывается доступ к телефону и мобильному банку жертвы.

Ранее новый вид мошенничества с использованием поддельных сайтов маркетплейсов и курьерских сервисов обнаружили специалисты международной компании Group-IB. На фейковых сайтах маркетплейсов мошенники выставляют объявления о продаже товаров по низкой цене. После этого продавцы, переведя общение с покупателем в мессенджер, высылают ему ссылку на оплату доставки товара через фейковый сайт. Таким образом, мошенники похищают средства и данные банковских карт пользователей.