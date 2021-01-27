На портале поставщиков появилась новая защита от ботов и автоставок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На московском портале поставщиков внедрили новый инструмент для защиты личных данных предпринимателей и безопасного проведения госзакупок, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о небольшом математическом тесте, который позволит отличить реального посетителя портала от компьютерной программы. Этот инструмент называется капча.

Она представляет собой всплывающее диалоговое окно, в котором предлагается решить простой арифметический пример или выполнить несложное логическое задание. Капча появляется автоматически в случае подозрительной активности со стороны пользователей.

Как заметил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, капча не доставит затруднений реальным пользователям, но позволит блокировать ботов и автоставки, которые приводят к падению цен и демпингу.

"Таким образом, этот инструмент помогает обеспечить не только информационную безопасность, но и равную конкуренцию", – добавил Лысенко.

Система, частью которой стала капча, также помогает защитить от взлома личные кабинеты пользователей. Она не позволит вредоносной программе автоматически подобрать пароль. Анализируются при этом только запросы посетителей портала без персонализации. Это означает, что система реагирует на конкретные действия, которые носят признаки работы автоматической программы. Если алгоритмы выявят бота, доступ к порталу ограничат.

Помимо этого, система защищает ресурс от групповых атак хакеров и массовых рассылок писем.

Посетители портала могут приложить и личные усилия, чтобы не стать жертвой злоумышленников и не попасть под действие системы безопасности. Для этого надо придерживаться простых правил поведения в Сети. Главное правило: одна учетная запись – один пользователь – один ресурс.

В компаниях часто бывает, что под одним аккаунтом на сайте авторизуются несколько пользователей с разных компьютеров. Система может распознать это как несанкционированный вход и ограничить его.

Также эксперты рекомендуют регулярно менять пароли с учетом требований к сложности кода.

В 2020 году на портале поставщиков зарегистрировались 43 тысячи новых пользователей, в течение минувшего года сервис был значительно обновлен.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, рост по числу пользователей за прошлый год превысил 20%. Среди зарегистрировавшихся – 70% юридических лиц и 30% индивидуальных предпринимателей, физических лиц и самозанятых, которые получили возможность работать с госзаказами наравне с другими предпринимателями.

Изменения претерпел и интерфейс портала. Они коснулись главной страницы и личного кабинета, также были внедрены автоматические напоминания и массовое подписание итоговых оферт в режиме одного окна. Кроме того, в пилотном режиме был запущен электронный документооборот между поставщиками, заказчиками и контролирующими органами в сфере закупок.