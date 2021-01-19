На портале поставщиков в 2020 году зарегистрировались 43 тыс новых пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2020 году на портале поставщиков зарегистрировались 43 тысячи новых пользователей, в течение минувшего года сервис был значительно обновлен, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

По словам Ефимова, рост по числу пользователей за прошлый год превысил 20%. Среди зарегистрировавшихся – 70% юридических лиц и 30% индивидуальных предпринимателей, физических лиц и самозанятых, которые получили возможность работать с госзаказами наравне с другими предпринимателями.

"В каталоге стандартных товарных единиц прибавилось более 670 тысяч новых позиций, и это абсолютный рекорд за все годы работы портала. Благодаря этому росту существенно увеличился и объем совершенных сделок. По итогам 2020 года предприниматели заключили контрактов общим объемом 61,1 миллиарда рублей, что на 35% больше, чем за 2019 год", – заявил Ефимов.

Отмечается, что изменения претерпел и интерфейс портала. Так, изменения коснулись главной страницы и личного кабинета, также были внедрены автоматические напоминания и массовое подписание итоговых оферт в режиме одного окна. Кроме того, в пилотном режиме был запущен электронный документооборот между поставщиками, заказчиками и контролирующими органами в сфере закупок.

"В 2020 году при развитии портала поставщиков акцент был сделан на внедрении новых сервисов, расширении функционала для региональных партнеров, привлечении новых пользователей и обратной связи с предпринимателями. И тот прирост, который наблюдается на портале как по числу участников, так и по количеству товаров и проводимых торгов, свидетельствует о том, что стратегия развития соответствует запросам бизнес-сообщества и государственных заказчиков", – заявил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Помимо прочего, сервис доступен и для пользователей из регионов. В настоящее время с порталом работают поставщики и заказчики из 36 регионов России. По их просьбам сервис получил поддержку электронного учета контрактов, был расширен функционал закупки без определения объема, внедрены короткие котировочные сессии по три и шесть часов.

Для удобства и оперативной поддержки на портале поставщиков появился чат-бот, который поможет в навигации сайта и ответит на главные вопросы по закупкам. Кроме того, на портале круглосуточно работает техническая поддержка и бесплатный единый федеральный номер.

Ранее стало известно, что Москва вновь возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок. Сравнительный анализ специалисты проводили по 40 критериям. Особое внимание исследователи уделяли использованию современных инструментов при закупочных процессах и способам поддержки малого и среднего предпринимательства.