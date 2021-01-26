Хакеры завладели номерами телефонов пользователей Facebook

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Данные 533 миллионов пользователей соцсети Facebook оказались в руках неизвестных, организовавших торговлю ими в Telegram. Об этом сообщает зарубежное издание The Verge со ссылкой на исследователя в сфере безопасности данных Алона Гала.

Информацию о пользователе бот соцсети "выдаст" за 20 долларов. Это номер телефона владельца, необходимый для регистрации в Facebook.

Активность бота фиксируется с середины января 2021 года. Данные в нем относятся к масштабной утечке в Facebook, которая была исправлена еще в 2019 году.



Ранее в Германии предупреждали об опасности использования FaceApp. Под вопросом находятся условия использования приложения и малоизвестность тех, кто стоит за ним.