Роскомнадзор заблокировал два форума, где зафиксировали утечку данных россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор начал блокировку форумов phreaker.pro и dublikat.eu в связи с появлением на них персональных данных граждан России, сообщает пресс-служба ведомства.

На этих сайтах можно было купить и скачать базы, в которых имелись персональные данные россиян. В настоящий момент осуществляется блокировка ресурсов.

"В соответствии с вынесенными судом определениями о принятии обеспечительных мер в отношении интернет-ресурсов phreaker.pro и dublikat.eu, операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к данным форумам на территории РФ", – отметили в пресс-службе.

Ранее Роскомнадзор предупредил операторов персональных данных о мошеннической рассылке от имени ведомства.

Также Роскомнадзор 29 января заблокировал сервис, который рассылал ложные сообщения о "минировании" зданий общественных учреждений.