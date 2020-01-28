Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных клиентов "Красного и белого"

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Роскомнадзор направил в компанию "Красное и белое" официальный запрос для выяснения причин утечки крупной базы данных. Об этом рассказал руководитель ведомственного управления по защите прав субъектов персональных данных Юрий Контемиров.

"Мы в курсе этой ситуации и сегодня уже направили соответствующий запрос по адресу организации для получения пояснений по этой ситуации", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Сети была обнаружена база программы лояльности сети "Красное и белое", в которой содержались записи о 17 миллионах россиян, которые оформили карту лояльности. Уточнялось, в базе содержались имена, фамилии, адреса и номера телефонов клиентов.

В декабре минувшего года специалисты отметили двукратный рост утечек персональных данных в 2019 году. За это время в открытый доступ попало свыше 14 миллиардов записей личных данных пользователей по всему миру.

