Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

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Российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью вируса-трояна, который распространяется в мобильных банковских приложениях для системы Android. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад компании Group-IB.

Новый цифровой вирус появился в 2019 году. Попадая на телефон пользователя, троян способен автоматически переводить деньги со счета жертвы через банковское приложение на смартфоне на счет мошенника.

"Функциональные возможности новых троянов под Android практически приблизились к троянам-банкерам. Они рассчитаны на массовое заражение и максимальную капитализацию бизнеса своих операторов", – сообщили в Group-IB.

Вирус-троян может попасть на телефон, если его владелец скачивает непроверенные приложения – в частности, игры, браузеры, книги и иные. Наткнувшись на подобный файл в интернете, скачав и установив его, пользователь больше не сможет уследить за действиями зловредного ПО.

За период с июля 2018 по июнь 2019 года с помощью троянов для Android злоумышленникам удалось украсть 110 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим годом, специалисты фиксируют снижение количества подобных преступлений на 43 процента.

Россиян предупредили о повышенной активности интернет-мошенников в дни проведения масштабной скидочной акции "черная пятница". Сообщается, что злоумышленники могут собирать личные данные пользователей под видом продаж.

