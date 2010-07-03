Россиян предупредили о распространении новых видов мошенничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России участились случаи мошенничества с помощью сервисов для знакомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры РФ Александра Куренного.

"Широкое распространение получило мошенничество с платежными картами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капиталом, мошенничество с надомной работой", – описал специалист наиболее частые случаи обмана граждан.

Кроме того, по словам Куренного, обороты набирают мобильное мошенничество и мошенничество в интернете. На первый план выходят достижения научно-технического прогресса в области информатизации в отличие от стратегий психологического воздействия, которые использовались ранее.

Ранее директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Александр Дворянский описал порядок действий, если у пользователя банковских систем возникает подозрение в компрометации личных данных.

