Россиян предупредили об активности мошенников в "черную пятницу"

14:43
Фото: depositphotos/yekophotostudio
Специалисты зафиксировали активность интернет-мошенников, которые собирают персональные данные на сайтах с акцией "черная пятница", сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
"В преддверии международных акций "черная пятница" Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете "лендинговых" страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные", – говорится в сообщении.
Как отмечают специалисты, основной целью сбора таких данных является последующее их использование в качестве "спамерских" баз данных и для кражи данных банковских карт.
"Проверяйте сайт на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов. Согласно российскому законодательству, при сборе и обработке личной информации сайты обязаны размещать правовую информацию, с которой может ознакомиться пользователь", – говорится в сообщении пресс-службы.
Столичное управление МВД РФ в преддверии "черной пятницы" напомнило покупателям о том, как не стать жертвой мошенников во время крупных распродаж. В первую очередь россиянам посоветовали обратить внимание на стоимость товара. Слишком низкая цена может говорить о попытке сбыта контрафакта. Покупателям следует посмотреть рыночную стоимость товара и не гнаться за максимальной выгодой.
Ранее сообщалось, что только 13% россиян планируют покупать товары во время распродажи "черная пятница". Большинство из тех, кто собирается участвовать в "черной пятнице", получают ежемесячный доход до 30 тысяч рублей. Среди граждан, доход которых составляет от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, желающих сэкономить оказалось меньше.
Роспотребнадзор дал советы москвичам при покупке товаров на распродажах
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