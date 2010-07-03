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Москва 24

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Общество

04:06

Москвичи оказались склонны к спонтанным покупкам

общество город экономика

Фото: depositphotos/pressmaster

Около 4-7 процентов россиян совершают спонтанные покупки. В основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в опросе Райффайзенбанка, который приводит ТАСС.

"В остальном подход к построению бюджета в больших и малых городах почти не различается", – сообщили аналитики. Отмечается, что бюджет на месяц планируют около 39 процентов россиян, а 50 – только большие покупки и платежи.

В крупных городах с населением 400-600 тысяч человек бюджет на месяц составляют 42 процента опрошенных, в городах с населением 300-500 тысяч – 40 процентов. В относительно небольших городах (100-300 тысяч) – 38 процентов.

Лишь 20 процентов респондентов могут назвать точную сумму расходов. При этом 75 процентов знают примерный диапазон ежемесячных трат. Лучше всего контролируют расходы в Москве, Санкт-Петербурге и миллионниках.

Исследование проводилось в сентябре-октябре 2019 года. В нем приняли участие более 1,2 тысячи человек. Эксперты ранее рассказали, как не стать жертвой мошенников в "черную пятницу". Традиционный день распродаж наступит 29 ноября.

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