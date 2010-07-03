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Москва 24

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Общество

10:26

Роспотребнадзор дал советы перед "черной пятницей"

общество финансы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В преддверии "черной пятницы" Роспотребнадзор дал рекомендации покупателям, как не стать жертвой мошенников. Как говорится на сайте ведомства, слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара.

"Попробуйте запросить у продавца сведения о подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни и здоровья покупателя, а также окружающей среды", – говорится в сообщении.

Также покупателей предупредили о фишинговых сайтах и ресурсах, целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных, а также информации о платежных картах и паролях при дистанционном банковском обслуживании.

Кроме того, нужно обратить внимание на стоимость доставки товара до его оплаты.

Ранее стало известно, что только 13% россиян планируют покупать товары во время распродажи "черная пятница", которая в нынешнем году пройдет с 28 ноября по 1 декабря. Большинство из тех, кто собирается участвовать в "черной пятнице", получают ежемесячный доход до 30 тысяч рублей. Среди граждан, доход которых составляет от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, желающих сэкономить оказалось меньше.

Средняя сумма, которую опрошенные готовы потратить во время распродажи, составляет 15 тысяч рублей. Порядка 18% респондентов намерены купить товаров на сумму до 3 тысяч рублей, 17% – до 5 тысяч, 15% – от 10 до 20 тысяч. Большинство участников опроса хотят купить одежду, гаджеты и бытовую технику.

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