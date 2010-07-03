Мошенники нашли новый способ кражи денег с карт

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Стал известен новый способ, с помощью которого мошенники крадут деньги с банковских карт, сообщает газета "Известия".

По словам эксперта Сержа Гатинова, новый способ мошенничества с картами является модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.

Преступная схема выглядит следующим образом: в очереди к банкомату злоумышленник якобы "забывает" свою кредитную карточку в картоприемнике. Следующий клиент вынужден вытащить карту для того, чтобы самому воспользоваться устройством.

Спустя небольшой промежуток времени, мошенник возвращается за своей "забытой" карточкой. Он проверяет баланс и сообщает о том, что с его счета пропали от 5 до 15 тысяч рублей. При этом находится "свидетель", который подтверждает ложную информацию мошенника.

Злоумышленники начинают психологическое давление на жертву. Они даже угрожают вызовом сотрудников полиции, так как на карточке остались отпечатки пальцев человека, который достал ее из банкомата.

Известно, что в преступной схеме обычно задействовано от двух до трех человек. Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов подчеркнул, что преступники склонны выбирать место и время, предполагающее небольшое количество людей у банкомата.

"Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка", – заверил он.

При возникновении подобной ситуации не стоит поддаваться психологическому прессингу. Представитель компании "БКС Премьер" Николай Соколов советует самому вызывать полицию, так как на любых банкоматах установлены камеры видеонаблюдения. В этом случае при всех своих "уловках" злоумышленники не смогут доказать вашу "вину".

Ранее россиян предупредили об активности мошенников в "черную пятницу". Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора. Специалисты ведомства зафиксировали активность злоумышленников, которые собирают персональные данные пользователей с тех сайтов, которые задействованы в акции.