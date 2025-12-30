Кот в Италии выжил после машинной стирки

Фото: 123RF.com/lalito

В Италии кот залез в стиральную машину и выжил после стирки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Today.

По данным издания, в канун католического Рождества жительница коммуны Индуно-Олона готовилась к приходу гостей и случайно запустила стиральную машину, в которой находился кот Анаклето.

Женщина не заметила питомца среди грязного белья и не вспоминала о нем до праздничного ужина. Однако потом увидела вспышку в барабане, открыла дверцу и вытащила животное.

Хозяйка незамедлительно позвонила знакомому ветеринару, который приехал к ней домой, согрел кота бутылками с горячей водой, ввел ему антибиотики и кортизон, а затем поставил капельницу.

К ночи у Анаклето поднялась температура, но уже к 26 декабря он снова начал есть. Ветеринар уточнил, что такие инциденты не всегда заканчивались благополучно.

Ранее похожая ситуация произошла в Австралии. Там 9-месячный котенок Пабло пережил 55-минутную стирку. У животного диагностировали травму головного мозга и легких. После курса интенсивной терапии он полностью выздоровел.