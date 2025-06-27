В Австралии уснувший в стиральной машине котенок пережил часовую стирку

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В Австралии котенок пережил 55-минутную стирку, передает 7 News Australia.

Кот по кличке Пабло, которому сейчас 9 месяцев, залез в открытую стиральную машину и уснул. Пока он находился внутри, один из его хозяев запустил стирку. В результате Пабло перенес три тысячи оборотов в холодной мыльной воде.

Когда стирка завершилась и хозяева открыли машину, то обнаружили ослабевшего котенка. Его срочно повезли в ветеринарную клинику.

"У него была травма головного мозга и легких. Он был, вероятно, в самом ужасном состоянии, которое я видела за долгое время. Мало кто видел, как кошки прошли весь цикл и выжили", – рассказала ветеринар Элла Ярсли.

По словам специалиста, это чудо, что животное выжило. Котенок прошел семидневный курс интенсивной терапии и почти полностью выздоровел.

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