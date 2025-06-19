Столичные ветеринары спасли "саблезубого" кролика

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Врачи Зеленоградской государственной ветклиники спасли кролика по кличке Маффин, который страдал от серьезных нарушений роста зубов и не мог из-за этого есть и пить. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, питомцу сейчас 10 месяцев. Патология, от которой он страдал с раннего детства, называется малокклюзия – стоматологическая проблема, когда зубы перерастают, растут в неправильном направлении, травмируют ротовую полость, щеки и язык.



столичная госветслужба Зубы у кроликов растут непрерывно в течение всей жизни и должны стачиваться естественным путем при пережевывании пищи.

Более того, у Маффина врожденное нарушение прикуса, из-за чего нижние резцы расположены перед верхними и не имеют возможности стачивания.

"Также ранее кролику проводилась обрезка резцов когтерезами, чего категорически делать нельзя. Из-за этого образовались трещины и изменилось направление роста зубов, развился пульпит, который был диагностирован на рентгене", – пояснили специалисты, отметив, что на момент обращения в клинику кролик выглядел как "саблезубый монстр", не мог нормально не только есть, но и пить.

Было принято решение удалить аномальные резцы, так как исправить прикус нельзя. Хирург и ратолог Надежда Кузина провела операцию под газовым наркозом и с использованием специального оборудования для грызунов. После удаления зубов Маффин принимал антибиотик и обезболивающее и вскоре вернулся к полноценной жизни.

В пресс-службе подчеркнули, что после удаления резцов кролики могут вести нормальную жизнь и полноценно питаться привычным кормом.

Ранее столичные ветеринары спасли кролика Масю, который страдал тяжелой и необычной формой отодектоза (заболевание, вызванное ушным клещом). Питомцу потребовалась оперативное вмешательство, поскольку его уши были поражены практически полностью и паразиты выросли до такого размера, что их было видно невооруженным глазом.