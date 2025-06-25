Московские ветеринары спасли кошку, попавшуюся на рыболовный крючок

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты столичной Советской ветеринарной клиники помогли кошке, случайно попавшейся на рыболовный крючок. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

Как сообщили в ведомстве, трехгодовалая кошка по кличке Фрося решила поиграть с удочками и снастями, пока ее хозяин собирался на рыбалку и оставил снаряжение без присмотра. Как итог, она проколола губу крючком.

Хозяин вместе с питомцем обратились в ветклинику, где хирург Наталья Павлова помогла пострадавшей. Причем наркоз не понадобился: Фрося не нервничала и вела себя хорошо, поэтому специалист спокойно извлекла крючок.



столичная госветслужба Похожие случаи врачи государственных ветеринарных клиник наблюдают регулярно, причем на крючки попадаются как кошки, так и собаки. Специалисты рекомендуют держать наборы рыбака подальше от питомцев: запах рыболовных принадлежностей очень привлекателен для животных с тонким чутьем.

При этом специалисты отметили, что в похожей ситуации питомцу можно помочь самостоятельно. Однако только если крючок прошел насквозь и хорошо виден.

"В таком случае его необходимо перекусить инструментами и извлечь обе части с разных сторон, а затем обработать рану антисептиком. Ни в коем случае нельзя вытягивать крючок, так как зазубрины у рыболовных снастей направлены в обратную сторону", – отметили в ведомстве.



В пресс-службе подчеркнули, что если зазубренная часть находится в мягких тканях либо животное вырывается, нервничает и испытывает острую боль, необходимо как можно скорее обратиться за квалифицированной помощью.



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