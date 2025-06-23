23 июня, 08:00Общество
Московские ветврачи спасли корги, страдавшего от килограммовой опухоли
Фото: ГБУ "Мосветобъединение"
Специалисты московской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных спасли жизнь собаке, удалив у нее опухоль весом почти один килограмм. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.
Как сообщили в ведомстве, у корги по кличке Ричард диагностировали неоплазию почки: орган, который в норме должен быть в размере около пяти сантиметров, стал в несколько раз больше из-за опухоли (новообразование оказалось 11 сантиметров в ширину и 17 в длину).
Ведущий ветврач, хирург Александр Степанов вместе с коллегами провел нефроэктомию (операция по удалению почки. – Прим. ред.), в результате которой удалось избавиться от килограммовой опухоли.
Удаление почки не только спасло пса, но и подарило Ричарду полноценную жизнь, отметили в госветслужбе. Правда, теперь питомцу придется соблюдать диету, проходить профилактические обследования раз в полгода и наблюдаться у онколога.
Ранее московские ветеринары спасли "саблезубого" кролика по кличке Маффин. Питомец не мог есть и пить, поскольку страдал от серьезных нарушений роста зубов.