Московские ветврачи спасли корги, страдавшего от килограммовой опухоли

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты московской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных спасли жизнь собаке, удалив у нее опухоль весом почти один килограмм. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

Как сообщили в ведомстве, у корги по кличке Ричард диагностировали неоплазию почки: орган, который в норме должен быть в размере около пяти сантиметров, стал в несколько раз больше из-за опухоли (новообразование оказалось 11 сантиметров в ширину и 17 в длину).

Ведущий ветврач, хирург Александр Степанов вместе с коллегами провел нефроэктомию (операция по удалению почки. – Прим. ред.), в результате которой удалось избавиться от килограммовой опухоли.





столичная госветслужба Корги-пемброк после сложной операции провел четыре дня в стационаре и успешно восстановился. Питомцу уже сняли швы, контрольные анализы крови были в норме, и сейчас Ричард чувствует себя хорошо.

Удаление почки не только спасло пса, но и подарило Ричарду полноценную жизнь, отметили в госветслужбе. Правда, теперь питомцу придется соблюдать диету, проходить профилактические обследования раз в полгода и наблюдаться у онколога.

Ранее московские ветеринары спасли "саблезубого" кролика по кличке Маффин. Питомец не мог есть и пить, поскольку страдал от серьезных нарушений роста зубов.