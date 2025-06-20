Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

За жирафом и зебрами Московского зоопарка теперь можно наблюдать онлайн, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Трансляцию на mos.ru запустили в преддверии Всемирного дня жирафа, который ежегодно отмечается 21 июня. Наблюдать за ними, как и за другими обитателями Московского зоопарка, можно каждый день в часы работы учреждения – с 07:30 до 22:00.

Три самки зебры, Дебора, Мия и Лейла, отлично уживаются вместе с самкой кенийского жирафа Липой в смешанной экспозиции "Животные Африки". Летом они гуляют на лужайке, а с приходом холодов их переводят в теплый павильон. Жираф остается в нем до весны, а вот зебры выходят на улицу круглый год, поэтому их можно увидеть даже гуляющим по сугробам.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова объяснила, что в природе каждый вид, не конкурируя с другими, питается в определенном растительном ярусе.

Например, излюбленное лакомство у зебр – соцветия злаков. Жирафы же пасутся на высоте от двух до шести метров, поедая части растений, недоступные для других животных. В зоопарке каждый год высаживают разнообразную растительность, а отдельно для жирафа Липы подвешивают вертикальные и горизонтальные кормушки.

В прямом эфире можно наблюдать и за хищниками Московского зоопарка. В вольерах леопарда Мизера, самца пумы Габриэль и белой медведицы Айки установлены камеры. Трансляция позволяет увидеть, как хищники отдыхают или позволяют ветеринарам себя осматривать.