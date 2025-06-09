Каких редких хищников Московского зоопарка можно увидеть не выходя из дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Горожане могут наблюдать в прямом эфире за животными Московского зоопарка. В их числе – леопард Мизер, самец пумы Габриэль и белая медведица Айка.

В вольерах животных установлены камеры для трансляций, которые можно посмотреть на портале mos.ru в часы работы зоопарка – с 07:30 до 22:00.

Например, 12-летний дальневосточный леопард Мизер живет на Старой территории в экспозиции "Кошачий ряд". На хищника ежедневно смотрят десятки посетителей. Желающие могут онлайн увидеть, как леопард отдыхает на решетчатой крыше вольера и позволяет ветеринарам себя осматривать.

Рядом с леопардом находится 15-летняя пума Габриэль, чей вес превышает 80 килограммов. Он вылизывается несколько раз в день и точит когти о деревянные бревна. Габриэль также любит неожиданно подпрыгивать к стеклу.

В свою очередь, 4-летняя белая медведица Айка переехала в Москву из Ростова-на-Дону в 2023 году. Через окна кафе в зоопарке можно увидеть подводную часть ее жилища. Хищник участвует в тренингах, открывая пасть и переворачиваясь на спину для осмотров. После Айку угощают кусочками свежего мяса.

Кроме того, по онлайн-трансляции можно наблюдать за амурским тигром Степаном. Его спасли от контрабандистов, после чего животное прошло реабилитацию и в 2021 году поселилось в Москве. Также выяснилось, что Степан является гибридом амурского и суматранского тигров. Он регулярно выходит в открытый вольер на прогулку и кормление, а также участвует в тренингах.

На "Острове зверей" живет семья азиатских львов: Ноя и детеныши Роксак и Умида. Подвид сохранился в дикой природе лишь в Гирском лесу Индии, эти львы живут маленькими семьями. Ноя прибыла в Московский зоопарк в 2014 году, образовав пару с Кувамом. В 2015 году на свет появились малыши. Животные часто гуляют вместе.

Кроме того, на mos.ru появились прямые трансляции с участием гигантских выдр из Московского зоопарка. Пользователи могут наблюдать онлайн за двумя молодыми самцами Фиделем и Васко и самкой Севиль.

Экспозиция с гигантскими выдрами открылась на новой территории в конце апреля, она находится рядом с пешеходным мостом. Вольер оформлен под тропический лес бассейна Амазонки, где обитает этот вид. Животные часто подплывают близко к стеклу и рассматривают посетителей, а также охотно позируют им.