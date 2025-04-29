Две новые экспозиции с редкими животными открылись в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке появились две новые экспозиции с редкими животными: гигантскими выдрами и малайскими медведями. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка, пердает портал мэра и правительства Москвы.

"Гигантские выдры появились здесь впервые за всю историю. Они занесены в Международную красную книгу как вымирающий вид и будут находиться под чутким наблюдением специалистов зоопарка", – отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

В зоопарке уточнили, что для гигантских выдр оборудовали специальный вольер с просторным пресным бассейном глубиной 1,8 метра, куда регулярно добавляют живую рыбу. Там предусмотрены подогреваемые площадки для отдыха, декоративное бревно, полые конструкции для укрытия и несколько зон с разным грунтом для рытья, разделенных перегородками.

Гигантских выдр разместили на новой территории зоопарка, а малайских медвежат – на старой.

В конце августа 2024 года в Московском зоопарке поселилась малайская медведица Маша, а спустя несколько месяцев в столицу прибыли самец Лучик и самка Звездочка. После периода адаптации в закрытом помещении животных перевели в павильон "Солнечные медведи". Пространство, стилизованное под тропический лес, оснащено разноуровневыми деревянными элементами, подвесными игрушками и качелями.

Зоопарк ввел ограниченный доступ к подросшим медвежатам – пока только часовые сеансы днем для организованных групп. Режим посещений будет корректироваться в зависимости от поведения и состояния животных.

"Маша живет отдельно, Лучик и Звездочка – по соседству с ней. Медвежата разделены решетчатым ограждением, через которое они могут даже прикасаться друг к другу", – поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Имена для всех трех медвежат были выбраны путем народного голосования в проекте "Активный гражданин". В опросе приняли участие более 230 тысяч москвичей.

Ранее в Московском зоопарке запустили трансляции из вольеров. Посетители могут наблюдать за манулом, большими пандами, рысями, слонами, карликовым бегемотом, сурикатами, медоедами, капибарами и представителями семейства верблюдовых, горилл и орангутанов.

Изучать повадки животных можно в рамках времени работы зоопарка. Камеры работают каждый день.