В Московском зоопарке запустили онлайн-трансляции из вольеров животных

За животными Московского зоопарка теперь можно наблюдать, не выходя из дома. В уличных и внутренних вольерах установили камеры и запустили онлайн-трансляции. Среди тех, на кого можно посмотреть – панды Жуи, Диндин и Катюша, капибары, слоны, гориллы, орангутаны, рысь и многие другие животные.

Камеры в вольерах не единственное нововведение в Московском зоопарке в юбилейный год. На сайте zoo.mos.ru создали страницы каждого обитателя. Там можно узнать больше об их жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.