Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 15:30

Город

В Московском зоопарке запустили онлайн-трансляции из вольеров животных

В Московском зоопарке запустили онлайн-трансляции из вольеров животных

Москвичи заметили бражника около станции метро "Пролетарская"

"20 минут": ветеринарный плач

Новости регионов: в Пермском крае два человека погибли в аварии с автобусом

В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей нежится на солнце

На Камчатке медведи распугали туристов и жителей

Новости регионов: четыре человека погибли во время пожара в доме в Пермском крае

Новости регионов: туристический налог введен в Архангельске

День амурского тигра отметят в Московском зоопарке 28 сентября

Новости регионов: в Приморье ввели штрафы за склонение беременных женщин к абортам

За животными Московского зоопарка теперь можно наблюдать, не выходя из дома. В уличных и внутренних вольерах установили камеры и запустили онлайн-трансляции. Среди тех, на кого можно посмотреть – панды Жуи, Диндин и Катюша, капибары, слоны, гориллы, орангутаны, рысь и многие другие животные.

Камеры в вольерах не единственное нововведение в Московском зоопарке в юбилейный год. На сайте zoo.mos.ru создали страницы каждого обитателя. Там можно узнать больше об их жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоАлина ГилеваЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика