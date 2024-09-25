Новости регионов: останки солдат времен ВОВ обнаружили в Краснодарском крае

В Краснодарском крае поисковики обнаружили в овраге останки трех советских солдат времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в районном казачьем обществе. В ближайшее время останки перезахоронят с воинскими почестями.

Также стало известно о заблудившейся семейной паре в Бахчисарайском районе Крыма. Туристы сбились с маршрута, потеряв тропу после наступления темноты. Им удалось дозвониться до МЧС, спасатели быстро обнаружили потерявшихся и доставили в ближайшее село.

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