Пропавшими без вести в Великую Отечественную войну остаются более 2 млн солдат

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Пропавшими без вести в Великую Отечественную войну числятся более двух миллионов советских солдат. На обнаружение и идентификацию их останков уйдет еще не один десяток лет. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, сообщает РИА Новости.

Как отметил Мягков, работа по поиску погибших в Великую Отечественную солдат Красной армии продолжается до сих пор. На сегодняшний день пропавшими без вести числятся более 2 миллионов человек. Благодаря стараниям поисковиков неизвестных солдат, однако поиск останков, выяснение судеб и перезахоронение займет еще несколько десятков лет.

Историк напомнил, что в начале 90-х годов комиссия Генштаба ВС РФ определила общую цифру безвозвратных потерь Красной армии в годы Великой Отечественной войны в 8,6 миллиона солдат. По словам Мягкова, с момента создания РВИО его поисковые отряды нашли останки более 11 тысяч советских бойцов, из них 800 человек удалось идентифицировать.

3 декабря в России проходит День Неизвестного Солдата. Эта памятная дата, учрежденная в 2014 году, была выбрана, поскольку именно в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы на Ленинградском шоссе и торжественно перезахоронен у стен Кремля.

Ранее стало известно, что в Чечне умер последний участник Великой Отечественной войны. Он скончался в возрасте 102 года. Юнус Абдулшаидов принимал участие в обороне Ленинграда, Киева и Воронежа, воевал в составе Северо-Западного фронта под Старой Руссой, затем в полковой школе обучался на минометчика.