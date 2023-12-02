В Чечне умер последний участник Великой Отечественной войны

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В Чечне ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны Юнус Абдулшаидов, сообщает РИА Новости.

Единственный оставшийся в живых ветеран скончался в возрасте 102 года. Он умер в своем родовом селении Согунты.

Юнус Абдулшаидов принимал участие в обороне Ленинграда, Киева и Воронежа, воевал в составе Северо-Западного фронта под Старой Руссой, затем в полковой школе обучался на минометчика. В Орловской области получил ранение. Ветеран имел около 30 наград.

В прошлом году в России скончалась старейшая участница Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко. Ветеран Тюменской области умерла в возрасте 105 лет в медицинском учреждении.