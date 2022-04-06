Фото: svr.gov.ru

Умер разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Михаил Васенков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки РФ.

"На восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич", – говорится в сообщении.

В СВР уточнили, что Васенков умер в ночь на 6 апреля.